Nápady pro malou koupelnu

Kompaktní centrální jednotku lze umístit i do koupelnové niky. Plochá větrací jednotka se zase vejde i do sádrokartonového podhledu, a to s výškou už od 33 cm. Jestli potřebujete odvětrávat výhradně koupelnu, nebo se nechcete pouštět do větších stavebních úprav, vystačíte si s decentrální jednotkou.