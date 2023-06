Myslíte, že stodola nemůže být roztomilá? Tak si prohlédněte tuhle!

Zajímavý úkol připadl architektům Tomasi Boanovi a Jonasu Prišmontasovi z britského ateliéru Boano Prišmontas, když se na ně obrátila klientka s žádostí o návrh soukromé galerie. Ta měla stát uprostřed venkovské krajiny, a tak bylo celkem zřejmé, že by se nová stavba měla do svého okolí nějakým hezkým způsobem začlenit. Architekti pro ni zvolili vzhled tradiční stodoly.

Nejzajímavější je konstrukce střechy, již architekti pojali jako jednu velkou stavebnici, kdy jednotlivé dílky vyrobili pomocí technologie CNC. To umožnilo získat komponenty vytvořené s naprostou přesností, takže při konečném sestavování do sebe velmi pěkně zapadly. Zatímco na interiérové straně je střecha obložena OSB deskami (k izolaci jsou pak opět využity PIR desky, stejně jako k izolaci podlahy), jako krytina pak posloužil vlnitý plech.

Se stodolou má galerie kromě celkového tvaru společné ještě dva další rysy – tím prvním jsou velká vrata, jež jsou ale v tomto případě posunuta ke straně, a také to jsou poměrně malá okna. Ta jsou navržena tak, aby do interiéru propustila co nejvíce světla a zároveň nabídla pohled ven do okolní zeleně a člověk u nich se mohl neustále cítit obklopený nádhernou přírodou.