Majitelé si z několika návrhů poskládali svůj vysněný malý velký dům

Na Moravě nás čekalo velmi srdečné přivítání od paní Terezy, která vůbec nevypadala na to, že je vdanou paní, a už vůbec ne na to, že je velmi zdatnou „manažerkou“ domácnosti. Tak mladě totiž vypadá i působí. Nicméně má vše pevně v rukou a o svém budoucím bydlení měla jasnou představu.

Věděli, že si budou na svůj sen muset počkat, ale to jim v domě u rodičů vůbec nevadilo. Hned, jak Vašek dostal od rodičů parcelu, začali se s Terezou těšit na to, že si brzy postaví svůj vlastní domeček.

Rovně z chodby se jde do ložnice, vpravo jsou dveře do technické místnosti a do koupelny s toaletou. Z chodby také vede vyzděné schodiště do patra. Manželé nejvíc žijí v obýváku s kuchyní, odkud je také přímý vstup na terasu a zahradu.