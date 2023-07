Krásy písčité pláže si můžete užít doma, pokud se inspirací stanou tóny písku

Světle béžová barva přináší do interiérů jas a slunce, a je tak vhodná do prostor, které potřebujete opticky zvětšit. Velký smysl bude dávat hlavně v garsonkách a stísněných a úzkých interiérech. Stejně tak je vhodná do temnějších prostor, které je třeba prosvětlit.