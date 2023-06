Designérka v bytě své kamarádky čarovala s prostorem

Hned na začátku bylo jasné, že pokud má dostát všem požadavkům, bude se muset změnit dispozice, a to s sebou přinese razantní rekonstrukci. Původně v bytě bylo za dveřmi vlevo umakartové jádro s toaletou a miniaturní koupelnou. Dále byly vlevo dveře do malé kuchyně. V čele chodby se vcházelo do pokoje a z něj do ložnice. Aby do bytu dostala více světla a místnosti „nafoukla“, bylo nutné zlikvidovat umakartové jádro, vybourat všechny zdi a ponechat jen ty nosné.