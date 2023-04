Čističky vzduchu uleví doma nejenom alergikům

Vzhledem k vysokým cenám energií mnoho českých domácností během této zimy poněkud rezignovalo na pravidelné a důkladné větrání. Jaro je proto příležitostí domov pořádně vyvětrat. Podle výzkumů Českého zdravotního ústavu běžně trávíme v uzavřeném prostředí více než 20 hodin denně, z toho ve vlastním bytě 10 až 12 hodin denně. Proto je tak důležité o čistotu vzduchu v našich domovech co nejvíce pečovat.

Ideálním doplňkem domácnosti, a to nejenom během pylové sezony, ale všude tam, kde je v okolí domu či bytu zdroj prachu, ale třeba i zápachu (například rušná silnice), jsou proto čističky vzduchu. Pro alergiky a astmatiky by měly být samozřejmostí, neboť jim mohou hodně ulevit.

„Pokud sdílíte domácnost s alergikem nebo sami řešíte tyto obtíže, doporučujeme koupi čističky vzduchu. Díky několikanásobné filtraci vzduchu a jeho nasávání a vypouštění zajišťuje jeho neustálou cirkulaci a zbavuje ho téměř 100 % pylů, prachových částic, kouře, pachů, ale i bakterií a virů. Pylové částečky jsou totiž velmi lehké, dlouho zůstávají ve vzduchu a jinak se jich budete zbavovat jen stěží. Pokud se rozhodnete pro nákup čističky, základním parametrem, který byste měli sledovat, je vzduchový výkon ventilátoru. Ten musí odpovídat velikosti místnosti, do které přístroj umístíte,“ radí specialista na alergie Michal Zavácký z portálu ProAlergiky.cz.

Jak na to

„Doporučujeme místnost nejprve intenzivně vyvětrat a pak zavřít okno a spustit čističku. Pokud je správně zvolená, měla by do 15 minut pohltit všechna pylová zrnka, která pronikla do místnosti,“ dodává Zavácký.