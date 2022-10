Jak správně větrat v zimě? Postup je jiný než v létě

Začněme tím, co každý z nás už jistě slyšel. V zimě větráme krátce, ale intenzivně. Znamená to několikrát za den otevřít okno dokořán, a to na několik minut. „Poté je zase pevně uzavřete. Vzduch se takto rychle vymění, z interiéru odejde přebytečná vlhkost, ale přitom se neprochladí nábytek a stěny,“ radí Pavel Kašpar z české společnosti Vekra.