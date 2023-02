Plísně z domu ven!

V místech tepelných mostů, ve spárách obkladů nebo na vlhkých stěnách ji objevíte nejčastěji. Když už tam bude, rozhodně ji odstraňujte za mokra. Jinak hrozí, že ji rozšíříte na jiná místa. K jejímu lokálnímu odstranění stačí speciální přípravky, které proniknou do hloubky stěn. Mají mnohem lepší složení a neobsahují kyseliny, chlor ani těžké kovy.

Velkým pomocníkem je samozřejmě prevence, a to již během standardního malování. Nejdříve použijte protiplísňovou penetraci, která díky fungicidním složkám omezuje tvorbu plísní. Penetrační prostředek navíc podklad sjednotí, zpevní a zlepší přilnavost dalších vrstev nátěrů. Penetraci aplikujte rovnoměrně v jedné vrstvě tak, aby se nátěr vsákl do podkladu a nezanechával na něm lesklý film.

Jak na to

Na samotné vymalování použijte speciální interiérový nátěr s protiplísňovou ochranou. Vysokou odolnost vůči plísním a bakteriím mají přípravky s technologií Active Silver (aktivní ionty stříbra). Nátěr by měl být vysoce omyvatelný, paropropustný, vhodný do vlhkých místností, jako jsou kuchyně, koupelna. Základní nátěry jsou bílé, ale lze je natónovat do tisícovek odstínů.