Chata s atypicky tvarovaným oknem nabízí překrásný výhled, dobře ladí se svou starší sestrou

Aby však tento prvek vizuálně nerušil jinak jednotný vzhled obou staveb, zakryli okno šikminou z dřevěné mříže, jež se u země proměňuje v lavičku. Takto maskovaným oknem přitom může do interiéru volně dopadat světlo i ze strany nádvoří a vyhlížet tudy ven lze rovněž pohodlně.

Architekti se při návrhu rovněž snažili o to, aby chata měla co nejmenší dopad na okolní prostředí. Ve skalním podloží je proto kotvena pomocí šesti ocelových vrutů, jiné založení nebylo třeba. V případě, že by se majitelé z jakéhokoli důvodu jednou rozhodli ji zlikvidovat, nezbude po ní v krajině prakticky nic.