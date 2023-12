Boj o každý metr. Památkově chráněnou budovu plzeňské knihovny čeká rekonstrukce

Nejzásadnější proměnou by mělo projít nejrušnější podlaží - přízemí, kterým denně projde kolem pěti set čtenářů. Teď si tady konkurují s potřebným zázemím, jako je třeba vyřizování přihlášek nebo vymáhání nevrácených knih. „Tento problém by měla vyřešit nově vestavěná galerie, vložené patro, které tento prostor rozčlení,“ řekla Novinkám a Právu Hana Nováková, náměstkyně ředitelky Knihovny města Plzně. „Pro čtenáře to pak bude daleko komfortnější,“ vysvětlila.