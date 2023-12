Veřejná knihovnička Sonda zaujme moderními tvary

Subtilní, ale odolnou knihovničku nazvali její tvůrci z ateliéru Stolařík architekti jednoduše Sonda. Účelem je podle nich zpřístupnění něčeho obtížně dosažitelného. Prostřednictvím sondy můžeme putovat do vzdálených světů, do hlubin země, do nitra nás samých. Knihovnička pak má být takovou pomyslnou sondou ve veřejném prostoru.