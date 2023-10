Věřili byste, že tento mimozemsky vyhlížející krystal k nám nepřiletěl z vesmíru?

První nese název Vesmírné krystaly a má se stát domovem pro digitální vesmírné muzeum a zážitkové centrum a půjde o mimozemsky vyhlížející objekt, jenž jako by přistál na mýtině přímořského parku.

Čtverec v moři je pak proti tomu hodně skromně a prostě navržená budova knihovny a centra veřejných služeb. Čím méně oslnivě druhá stavba vypadá, tím je ovšem zajímavější po technické stránce. Pluje na obnoveném čtvercovém přístavišti vybíhajícím do moře, které zároveň sloužívalo jako dok pro rybářské lodě.

Mezerami mezi stromy návštěvníci nejprve zahlédnou neobvyklý černý objekt posazený do travnatého svahu. Zatímco jedna špice jeho přibližně vejčitého tvaru směřuje k moři, druhá je naopak natočena k nebi. Povrch je pak zahalen mystickým leskem (fotovoltaické sklo).

Poté, co návštěvníci projdou vstupem ve spodní části objektu, ocitnou se v centrálním prostoru – atriu – 20 metrů vysoké mnohostěnné prázdnotě. Jejich oči se pak automaticky pozvednou vzhůru, odkud bude kaskádovitě dopadat zjemnělé přirozené světlo. To se bude odrážet na polygonálních plochách a vykreslí jinak monolitické bílé plochy do bezpočtu odstínů proměnlivé šedi, které se jemně mění s ubíhajícím časem a měnícím se počasím.