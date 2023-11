Střídmá a funkční. Praha má novou knihovnu pro 21. století

„Když máme pobočku, která má 120 metrů čtverečních a je to bývalý obchod se smíšeným zbožím, člověk se tam úplně nerozmáchne. Tady jsme měli možnost do betonu, skla a oceli vtělit to, co vnímáme jako knihovnu pro 21. století. A je to svým způsobem i manifest toho, jak vidíme budoucnost knihoven,“ doplnil ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák.