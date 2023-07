Aby z domu neuteklo teplo

„Na výrobu potřebného tepla by v tom případě bylo nutné vynaložit nadstandardní množství elektřiny, což by bylo neefektivní,“ vysvětluje Tomáš Truxa z firmy Isover.

Důležité je snížit tepelné ztráty domu, to samotné může přinést až 50% úsporu na vytápění. Vyplatí se investovat zejména do zateplení střech, vhodná je třeba minerální vata ze skelných či kamenných vláken v tloušťce minimálně 25 cm. U pasivních domů až 40 cm. Zdroj vytápění je vhodné vybírat podle velikosti objektu a jeho tepelné ztráty.

Okno přivádí do interiéru dostatek světla, ale zásadní roli má i v celkové tepelné izolaci stavby. Samotné okno může být kvalitní, ale jestli je špatně namontováno, utíká ven cenné teplo a kolem rámů proniká chladný venkovní vzduch. Na ochlazeném povrchu pak může docházet ke kondenzaci vlhkosti. Před montáží je nutné správně připravit stavební otvor. Nová okna se mají vždy instalovat do upravených, začištěných otvorů s hladkým a soudržným povrchem bez nečistot, aby bylo možné okno správně usadit a ošetřit připojovací spáru.

„Pro výplň tohoto prostoru se používá montážní polyuretanová pěna , která má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Ovšem ty zůstávají funkční pouze tehdy, když pěna zůstane suchá a bez působení UV záření, proto se musí co nejrychleji zakrýt, a to jak z exteriéru, tak interiéru,“ říká Pavel Kašpar ze společnosti Vekra.

Parotěsná fólie s hliníkovou vrstvou zabraňuje průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do připojovací spáry, a tedy i do montážní pěny. Na stranu exteriéru se lepí fólie, která je jak paropropustná, tak zároveň vodotěsná: propouští případnou vnitřní vlhkost z připojovací spáry směrem do exteriéru a zároveň brání vnikání srážkové vody do prostoru připojovací spáry. Je to náročné, proto instalaci oken nechme na odbornících.