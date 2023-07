Roztomilé minidomky v pastelových barvách zalévá spousta denního světla

Bydlení v malých domcích a na malé ploše je pro spoustu lidí kvůli úspoře nákladů nutností a pro mnohé i lákavým životním stylem. Skromné prostorové podmínky je totiž nutí ujasnit si, co ke svému životu skutečně potřebují, a co nikoli. Do stavby minidomků se v současnosti pouštějí profesionálové i amatéři a některé návrhy stojí opravdu za pozornost. Jedním z nejnovějších je série minidomků v pastelových barvách, jejichž interiér zalévá spousta světla.

Foto: Render3DQuick Domky na první pohled zaujmou barevnými fasádami a hlavně netradiční prací s okny.