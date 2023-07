Radost z nové fasády mohou pokazit ptáci i pavouci. Co dělat, když si ji oblíbí a začnou ji ničit?

V Česku přibývá domů se zateplenými fasádami. A s tím přibývá i počet majitelů domů, kteří musí řešit problém s ptáky, kteří mají někdy ve zvyku do fasád klovat a hloubit do nich dutiny. Co si počít, když se do čerstvě instalované fasády pustí datel nebo žluna, a jak tomu předejít?

Foto: ČSO, Karel Zankl Na fasády nejčastěji útočí strakapoudi. Důvody nejsou úplně přesně známé.