4 věci, které se vyplatí vědět, když uvažujete o dřevostavbě

Jedním z velkých mýtů, který bývá s dřevostavbami stále ještě spojován, jsou pochybnosti o jejich životnosti, která se údajně nemůže rovnat cihlovým domům. To ovšem není pravda. Při správné údržbě vydrží dřevostavba majiteli stejně dlouho jako zděný objekt. „Pokročilé technologie u nových staveb zajišťují životnost dřevěné konstrukce okolo 100 let, fasádní prvky pak vydrží zhruba 50 let. To je srovnatelné s klasickými cihlovými domy,“ ujišťuje Zdeněk Černošek ze společnosti Rigips a dodává: „Ať už je ale dům zděný, nebo ze dřeva, vždy záleží na kvalitě provedení stavby a následném chování majitelů k domu. Postupem času totiž každý dům ohrožují různé okolní vlivy a rizikové faktory, tedy počasí, nekvalitní údržba a tak dále. A nezapomínejme, že množství použitého dřeva je i v klasickém zděném domě velké, zejména u krovu. Kolem něj se ale otázky na životnost vůbec neobjevují.“