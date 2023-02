Ornitologové vyhlásili Ptákem roku 2023 kachnu poláka velkého

„Polák velký je vrubozobý pták, který k životu potřebuje rozmanité mokřady s ostrůvky a rákosinami. Takových je ale v Česku už jen minimum. Polák proto hnízdí na rybnících, kde se ale potýká s problémy. Kromě neutěšeného stavu rybniční krajiny musí od září do listopadu čelit lovcům. Ačkoliv je polák od roku 2015 celosvětově ohroženým druhem, v Česku stále patří mezi lovnou zvěř, což je nepřijatelné. V letošním roce budeme usilovat o vyjmutí poláka ze seznamu lovných druhů,“ říká ředitel České společnosti ornitologické (ČSO) Zdeněk Vermouzek.

Samice poláka velkého má nenápadné hnědavé zbarvení. To proto, aby na sebe nepoutala zbytečně pozornost, když sedí na hnízdě.

Polák velký patří mezi potápivé kachny, obvykle se potápí do hloubky nepřesahující 3 m, běžný ponor pak trvá kolem 20–25 sekund. Potrava poláka je různorodá, v létě v ní převládá rostlinná složka nad živočišnou. Poláci pojídají různé části vodních rostlin, mezi nimi i pupeny a semena, jídelníček si doplňují drobnými živočichy z řad měkkýšů, korýšů, červů a vodního hmyzu a jeho larev. Na zimovištích pak tito ptáci jedí hlavně živočišnou potravu, na některých mořských stanovištích však ale mohou dávat přednost různým druhům řas.

Délka života: průměrně 6 let; maximálně kolem 20 let

Největší počty poláků velkých v ČR zaznamenávali ornitologové v 70. letech, kdy byl naší nejpočetnější kachnou. Od 80. let však jeho stavy začaly klesat kvůli nešetrným přístupům ke krajině v zemědělství a rybníkaření. „Po roce 2000 se pokles počtu poláků kvůli intenzivnímu rybníkářství výrazně zrychlil. Typický rybník současnosti je nevábnou nádrží s hnědozelenou vodou, naplněnou po okraj kapry. Ti jsou přitom pro poláky potravními konkurenty. Kapr jako dokonalý všežravec dokáže v rybníku zlikvidovat téměř veškeré bezobratlé živočichy a jejich larvy žijící na dně i ve vodním sloupci. Problém není v tom, že by hlady trpěli dospělí ptáci, ale mláďata. Jsou životně závislá na živočišné potravě, které je tak málo, že zpravidla nestačí kachňata nasytit. Samice pak musí převést rodinku na jiný, úživnější rybník, a pokud se jí to nepodaří, ornitologové už jen bezmocně počítají ubývající mláďata v rodince, až zůstane jen samotná samice,“ popisuje Vermouzek.