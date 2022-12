Výměna oken se rozhodně vyplatí

Nová okna také přinášejí lepší zabezpečení domácnosti. Bezpečnost závisí primárně na dvou faktorech: sklu a bezpečnostním kování. Opomíjet nelze ani kvalitu okenního profilu, protože těžká skla mohou nekvalitní rám zdeformovat a kování je navíc potřeba spolehlivě ukotvit do výztuhy profilu, aby se co nejvíce zabránilo jeho vylomení.

Pro financování nových oken lze využít i dotace v programu Nová zelená úsporám. Výše dotace se počítá na základě jejich celkové plochy a pohybuje se od 2100 do 3800 Kč/m2. Platí pravidlo: čím více snížíte energetické nároky domu, tím více peněz dostanete.

Posuzuje se bezpečnost všech součástí jako celek (sklo, profil, kování) a výsledná třída podle normy ČSN EN udává, jak dlouho dokáže okno odolat pokusům o průnik za definovaných podmínek. Celkem je šest bezpečnostních tříd (RC1 až RC 6), kdy nejnižší klade minimální odpor a nejvyšší představuje trezorové dveře. Běžná okna spadají do tříd RC2 a RC3, třídy RC4 dosáhnete např. použitím mříží.

Nespoléhejte se jen na papírově doložené vlastnosti a nabídku obchodníka. Záleží na detailu, jak jsou okna precizně provedená, a na správnosti postupu montáže. Okna si určitě prohlédněte zblízka, zkuste si je osahat. To, že okna splňují normou stanovené parametry, ještě není zárukou kvality!

Průměrná výše investice do výměny oken v panelovém bytě se pohybuje přibližně okolo 80 000 Kč, u rodinného domu počítejte v rozmezí 200 000 Kč až 450 000 Kč. Návratnost investic do nových oken odborníci při dnešních zastropovaných cenách spočítali na osm let.