Nesmysl, kterému věří čtvrtina Čechů, může vést ke zbytečným úmrtím v domácnostech

Čtvrtina Čechů se domnívá, že by ucítila, kdyby jim doma unikal oxid uhelnatý (CO). Podobné množství lidí nedělá nic pro to, aby se doma chránilo proti otravě tímto plynem. Oxid uhelnatý je přitom lidskými smysly nezjistitelný. V domácnostech, kde jsou spotřebiče, z nichž by tento plyn mohl unikat, je proto detektor CO nezbytnou součástí vybavení.

Foto: Honeywell Detektory oxidu uhelnatého jsou velice nenápadné.