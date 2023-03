Když bazén, tak nejen pozemku na míru

Umístění bazénu v rámci zahrady bývá do značné míry dané. Při výběru přesného místa ale zohledněte několik pravidel: počítejte nejen s potřebnou plochou pod bazénem, ale i s dostatkem místa okolo, třeba pro posezení či zastřešení.

Myslete na dostatek soukromí. A na to, aby sluneční paprsky dopadaly na vodní hladinu co nejdéle. Máte nerovný nebo svažitý terén? Nevadí, moderní technologie už dnes dokážou umístit bazén i sem.

Další alternativou jsou fóliové bazény se stěnou z hlubokotažné oceli, která má vícevrstvou antikorozní úpravu. Ty mohou být nadzemní, stejně tak je ale lze částečně nebo úplně zapustit do země, a to i do svahu. K dostání jsou v různých objemech, velikostech a v kruhovém či oválném provedení. Finální podobu bazénu si můžete dotvořit podle svého, např. díky možnosti výběru vnitřních fólií s různým designem. Pořídit k nim jde také skimmer. Pro ty větší opatřete ještě pískovou filtraci. Snadno k nim připojíte také např. solární ohřev vody.