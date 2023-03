Tipy na zpevněné venkovní plochy

V bezprostředním okolí bazénu musí být bezpečná pochozí plocha. Právě proto se pořizuje dřevoplast : materiál je to odolný, údržba nenáročná, povrch neklouže. Dá se popsat jako dokonalé spojení vzhledu dřeva s odolností PVC.

Před pokládkou připravte podklad: měl by být rovný a zpevněný, třeba zhutnělé štěrkové lože, alespoň ve výšce 10 cm. Položit ho lze i na trávník, který se zakrývá geotextilií, aby tráva později neprorůstala mezi prkny. Nejdříve se položí podkladová konstrukce, poté se na ni pokládají na míru nařezané palubky.

Jestliže chcete mít pochozí plochu v zahradě co nejpřirozenější, dejte přednost nášlapům před plošnými metry. Oblíbené jsou teracové a betonové kruhy, jež lze položit přímo do trávy, štěrkového lože nebo polosuchého betonu. Dají se také kombinovat s velkoplošnou čtvercovou dlažbou, která má stejnou povrchovou úpravu.

Při pokládce do trávy se odstraní pouze drn, plocha se zarovná a kruh se do prostoru uloží. Na rozdíl od tradičního chodníku lze kruh libovolně přemisťovat bez velkých architektonických zásahů. Chůze po kruzích, položených v ideální vzdálenosti, navozuje pocit klidu a přirozenosti.

Nášlapy oceníte i skrze jejich praktické vlastnosti: mají skvělou odolnost vůči vnějším podmínkám, materiál je pevný, trvanlivý, nehořlavý a odolný vůči vodě. Výhodou je také neklouzavý povrch teracového nebo betonového kruhu, po kruzích lze chodit bezpečně i v zimě. Teraco (umělý kámen) je jedním z nejstarších materiálů. Základem je kámen, vyniká proto vysokou houževnatostí a nosností. Je to přírodní a odolný materiál, bonusem je široká škála barev, kreseb a vzorů.

Pokud se na zahradě rozhodnete pro dlaždice, vybírejte ty, které jsou určené do exteriéru. Mají tloušťku 2 cm, využívají se v okolí bazénů, na terase nebo jako nášlapné chodníky zakomponované do trávy. Jejich zesílená tloušťka a vlastní hmotnost je předurčuje položit přímo do trávníku, lepidel a spárovacích hmot.