Jak poznat, že jsou FVE panely na střeše v nepořádku, a co dělat

Nepřetržitý monitoring FVE je praktický i proto, že díky němu nedojde k zanedbání problému, který by mohl jinak vyústit v závažné poškození elektrárny, jehož oprava by stála spoustu peněz.

Návštěvu servisních techniků si pak vyžádá fyzické poškození části panelů, respektive jednotlivých článků. Ty jsou velké asi jako dlaň a běžný panel na rodinném domě jich obsahuje desítky. Je-li některý poškozen, lze jej zpravidla vyměnit samostatně, bez nutnosti výměny celého panelu. Je třeba jen přijít na to, který je vadný a zjednat co nejdříve nápravu. „Fotovoltaické panely jsou zapojené do série, takže je potřeba, aby všechny panely v sérii byly zcela v pořádku. Výkon všech modulů se chová podle nejslabšího panelu. V případě poškození jednoho panelu klesne výkon celé série panelů do sebe zapojených,“ vysvětluje Martin Palarčík ze společnosti SolidSun.