David Landštof zachraňuje kulturní památku

„Ale poslední dobou jsem přibral deset kilo. Mít formu ze sportu je lepší než házením lopatou. Ale také to jde.“

„Jsou tu původní, jednoduchá okna, kterými samozřejmě táhne a sráží se na nich vlhkost. Ale když je tu zima, tak přidáme další polínko do kamen a je zas dobře,“ mimochodem popisuje filozofii životního stylu, na který zde přistoupili.

„K pořádání koncertů, přednášek a besed přistupujeme sousedsky - vstupné je dobrovolné. Ale kapacitu padesát míst míváme naplněnou. Chodí sem traktoristi, architekti, spisovatelé, místní i přespolní - je to různé.

Na tento dům nás vlastně náhodou upozornili kamarádi. Původní majitel zemřel a potomci se dohodli, že jej rekonstruovat nechtějí. Prodávali to přes realitku se skvělou paní, která nám při převodu moc pomohla. Jiní zájemci to tady chtěli zbourat a vystavět tady všelicos, včetně školicích zařízení. Ale naštěstí se tak nestalo, hlavně proto, že jde o chráněnou památku. Ale známe různé případy... Takzvaný podstávkový dům je symbolem místní architektury,“ konstatuje David se vzpomínkou na rok 2018. Od té doby se stal ctitelem místního prostředí.

„Manželka je účetní, takže její znalosti nám pomáhají. Ale na začátku jsme si opravdu úplně neuvědomovali, do čeho jdeme. Původně jsme jezdili na společnou rodinnou chalupu na Šumavě, ale pro potřeby všech už nestačila. Chtěli jsme s manželkou rozhodně do hor a Ještěd nad námi to tak trochu splňuje. A teď jsme tady. Jen jsme si uvědomili, že dům před stržením není v žádném případě chalupaření ani rekreace, ale tvrdé galeje.“