Architekti nabízejí lidem zasaženým povodní pomoc zdarma či s velkou slevou. Nebojte se o ni požádat, nabádají

„Je konec září 2024. Povodňová vlna je pryč. Statici v plném proudu rozhodují, co se dá zachránit a co půjde k zemi. Technika se dává do pohybu a uprostřed toho všeho jsou lidé, jimž vstoupila velká voda do života, některým opakovaně. Krom toho, že se snaží vyrovnat s poškozením či ztrátou domu–domova, je čeká příprava jeho obnovy. A u toho by měl být ideálně architekt. Vyvstává však problém – poškození třeba žádného architekta neznají. A architekti zase osobně neznají poškozené,“ přibližuje hlavní smysl současné aktivity ČKA a iniciativy Architekti pro bono architekt Lukáš Janáč.