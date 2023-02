Volkswagen může potřebovat na rozhodnutí o gigafactory víc času, říká šéf Škody

Koncern Volkswagen zřejmě bude potřebovat na finální rozhodnutí o lokalitě pro chystanou továrnu na výrobu baterií do elektromobilů více času. Důvodem je případné zohlednění změn v novém balíčku podpůrných opatření v programu Green Deal, který chystá Evropská unie. Novinářům to řekl předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer.

Podle dřívějších sdělení se měl koncern rozhodnout o lokalitě do konce minulého roku a poté o několik měsíců později, hovořilo se o konci března. Volkswagen pro umístění své továrny na baterie do elektromobilů zvažuje vedle Česka i lokality v Polsku, Maďarsku či na Slovensku. Stavět by chtěl začít koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027.