Proti rušení letiště Líně se protestovalo i v Ruzyni

Volkswagen pro umístění své továrny na baterie do elektromobilů zvažuje vedle Česka i lokality v Polsku, Maďarsku či na Slovensku. Rozhodnout by měl do konce března. Stavět by chtěl začít koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027. Vláda na začátku února schválila nezávazné memorandum o porozumění s Volkswagenem.