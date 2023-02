U letiště Líně už evidentně nejde o gigafactory, ale o byznys na úkor státu, tvrdí analytik

Skutečně je změna plánu územního rozvoje zásadním a zlomovým krokem v další budoucnosti letiště, jak tvrdí zastánci jeho zachování?

Ano, je, jak z okamžitého, tak z dlouhodobého pohledu. Pokud by zůstalo letiště zachováno, je znemožněn jakýkoliv jeho rozvoj či modernizace. Protože podle platné územněplánovací dokumentace tam bude možné stavět jen další krabicovité haly na skladování a výrobu, kterých vídáme tisíce kolem našich dálnic. V tom krátkodobém je to bohužel jasný signál, že vládě není možné věřit žádný ze slibů či prohlášení, které dosud ve věci Líní vydala. Vždyť ministr financí Zbyněk Stanjura v říjnu jasně řekl, že pozemky jsou z pohledu vlády určené jen pro gigafactory Volkswagenu. Pokud se obdobně vyjadřuje i premiér a o necelé tři měsíce je všechno jinak, nevěřím, že dodrží další sliby, zejména ty vůči armádě.

Jak to myslíte?

Pokud by se politici drželi svých vlastních slov, tak by ke změně zásad územního rozvoje mohly úřady přistoupit až v okamžiku, kdy Volkswagen jasně řekne, že se rozhodl pro Českou republiku, pro Plzeň.

Jak vidíme, je to velice rychlý proces, a určitě by k žádnému prodlení nedošlo. Tady je jasně vidět, že nejde o gigafactory Volkswagenu, ale o byznys.

To jsou poměrně silná slova, z čeho tak usuzujete?

Z vlastní zkušenosti, jak z Líní, tak z letiště Přerov. Řadu let, vlastně po celou dobu mého působení na ministerstvu obrany, jsem se snažil o to, aby armáda mohla opět nakládat se svým majetkem a zbavila se „nájemce“, který jí dlouhodobě – roky – neplatí nájem a devastuje její majetek. Nikdy to nešlo, všechny místní elity byly proti, užil jsem si tehdy i nějaké výhrůžky a řadu anonymů. Několikrát jsme ale zažili jednání, když přišel nějaký významný developer s projektem skladů, solárních elektráren nebo montoven. S tím, že oni si to „umí zařídit“. Jen se podívejte, jak rozhodují soudy, přes deset let nejsou schopné bývalého nájemce dostat pryč nebo ho donutit zaplatit státu dlužné nájemné.

Ale zpět k tématu, v případě letiště Přerov byl na nás v roce 2015 vyvíjen brutální nátlak, ať ho armáda obětuje pro strategického investora, tehdy to bylo také z oblasti automotive. Ale ten hlavní tlak byl na to, abychom co nejrychleji vše předali pod agenturu Czechinvest, která již bude řídit bourání a výstavbu nezbytných sítí. A tady vidím to, co některé „známé firmy“, které dnes prosazují likvidaci Líní, zajímá nejvíc.

Takže podle vás je gigafactory jen zástěrka pro to, jak získat ze státního rozpočtu peníze na související práce?

Jednoznačně ano. Upřímně, je mi líto manažerů ze Škodovky či Volkswagenu, všichni, kdo se účastní jednání s nimi, mi potvrzují, že jednají fér a často jsou sami překvapeni z chování různých ministerských či krajských úředníků. Bohužel je někdo vmanévroval do situace, která asi ani jim není úplně komfortní. Víte, právě ten spěch se změnou zásad územního rozvoje, to, že se najednou nečeká na vyjádření Volkswagenu, to, že se tady veřejně lhalo, že jde o jediné místo, kde může v ČR vzniknout gigafactory, to, že se dnes již veřejně hovoří o tom, že tam může stát de facto cokoliv… To všechno mě utvrzuje v tom, že to není fér hra. Že to, o co různým šíbrům ve skutečnosti jde, jsou lukrativní pozemky a desítky miliard ze státního rozpočtu určené pro přípravu podnikatelského areálu.

Často zaznívá argument, že armáda má dostatek letišť a Líně beztak nevyužívá. Není to důvod, proč tam vybudovat něco jiného?

Tohle je argument lidí, kteří vůbec netuší, v jakém stavu je Armáda ČR. Z mého pohledu je letiště příjemný bonus, který armáda i naši alianční partneři mohou využít, ale to základní a unikátní je fakt, že armáda zde má k dispozici téměř 400hektarový areál. Tedy něco, co již nikdy nikde nezíská. Pokud jde o nemovitou infrastrukturu, je armáda „ohlodaná“ až na kost. Zde je situace v mnoha směrech horší, než pokud jde o zastaralost výzbroje, jen se o tom vůbec nemluví. V případě zvýšeného ohrožení je třeba rozmístit jednotky z míst jejich stálé dislokace, někde soustřeďovat mobilizované lidi a techniku, rozmístit prvky protiletadlové a protiraketové ochrany. Areál letiště Plzeň – Líně je jediný (s výjimkou malého opravárenského areálu v Klatovech), který ještě armáda v Plzeňském kraji má. Je to místo, kde může stát rozvinout složky v případě přírodní nebo průmyslové katastrofy.

Místo s přímým napojením na dálnici, vlastní železniční vlečkou, a ano, i s vlastním letištěm. Navíc armáda ho využívá, operuje odsud armádní letecká záchranná služba. A každý, kdo něco ví o provozu vrtulníků, vám potvrdí, že jeden nebo dva heliporty na omezeném prostoru opravdu nejsou řešení.

Ze strany vládních politiků ale zaznělo, že všichni dostanou náhradu. Nevěříte jim?

Bohužel nevěřím, protože jednak slibují nesplnitelné a jednak své vlastní sliby neustále porušují, když je přes všechno ujišťování, že se vše dá do pohybu až potom, co Volkswagen dá jasné a závazné stanovisko, realita naprosto odlišná. Kde najdou ucelených 400 hektarů v majetku státu, které je možné vykoupit, u nichž je možné změnit územní plán a vybudovat infrastrukturu, kterou armáda potřebuje? Nikde. A i kdyby ano, není jednodušší a levnější postavit podnikatelský park tam než za desítky miliard z deficitního státního rozpočtu bourat něco, co již existuje?

Nijak nezpochybňuji důležitost výstavby gigafactory tady u nás. Jen nerozumím tomu vytrvalému odporu například k Prunéřovu, který vlastní polostátní ČEZ a má v místě vše potřebné, vodu, energie, dopravní napojení a koneckonců i lidi. Tedy vše, co v Líních není a co bude nutné za desítky, ale v součtu spíš stovky miliard budovat.

VW ale u nás jiný areál, než je ten v Líních, nechce. Znamená to, že provoz na letišti zítra skončí?