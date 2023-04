V americkém Phoenixu jezdí stovky aut bez řidiče. Vyzkoušet si je může každý, ale mají své mouchy

„Nesahejte, prosím, na volant,“ varuje nápis v autě, které bez řidiče projíždí centrem amerického Phoenixu. Autonomní taxi, které si hledá cestu odpolední dopravou, není v arizonské metropoli ničím výjimečným. Jezdí jich tu stovky a vyzkoušet si je může úplně každý. Zcela bez chyb ale technologie zatím není, a tak se zájemci může stát třeba to, že ho vůz „nebude chtít“ nechat vystoupit.

Že je auto poněkud jiné, je zřejmé už na první pohled. Bílý elektrický Jaguar má totiž „výrůstky“ v okolí předních i zadních světel a především velkou nástavbu na střeše, která vzdáleně připomíná několikapatrový svatební dort. Jsou v nich zabudované některé z více než dvou desítek kamer, které spolu s radary a laserovými lidary autu dávají přehled o tom, co se děje ve všech směrech okolo něj. Díky tomu se ve dvou ohraničených zónách - v centru Phoenixu a některých jeho příměstských čtvrtích - pohybuje samostatně, aniž by za volantem musel sedět člověk připravený v případě potřeby zasáhnout.

Ženský hlas upozorní i na to, že bude-li to třeba, je možné se stiskem tlačítka na předním nebo zadním displeji spojit s operátorem. Pasažér si také může upravit nastavení klimatizace a sedadla nebo zvolit hudbu, kterou chce poslouchat. Pak už stačí dotykem displeje zahájit jízdu.

Její velkou část automatický řidič - který, jak poznamenávají zástupci firmy, není nikdy „opilý, ospalý nebo roztěkaný“ - zvládá bez problémů. Plynule si poradí se semafory, přejížděním z pruhu do pruhu i zpomalovacími prahy. Při najíždění na hlavní silnici ale někdy opakovaně přidává plyn a hned vzápětí brzdí, jako by se rozmýšlel, jestli se stihne zařadit.

Když se jízda blíží ke konci, upozorní na to cestujícího i ženský hlas. „Nezapomeňte si své věci,“ doplní. Vystoupit z auta ale někdy může být pěkný oříšek. V případě dopisovatele ČTK totiž vůz u restaurace s rychlým občerstvením, kde měla jízda skončit, sice přibrzdil u okraje silnice, ale nezastavil zcela, a pak se znovu rozjel, aniž by bylo možné vůz opustit. Waymo následně objelo kolem dokola celý blok, aby na stejném místě ten samý manévr zopakovalo, což pak - už bez pasažéra, který mezitím vystoupil - udělalo ještě do třetice.