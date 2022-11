Jak „vidí“ auto? Lidarové systémy se vyvíjejí i v Česku

Pražské vývojové centrum bude příští rok slavit 20 let od založení; jeho prvním produktem byl vývoj jednotky klimatizace a topení pro druhou generaci Škody Octavia. Dnes se tu pracuje zejména na systémech pro autonomní jízdu a asistentech tímto směrem. Ba co víc, pražské vývojové centrum je globálním střediskem vývoje lidarových systémů Valea.

Aby se auto mohlo samo nějak orientovat v prostoru, musí nějak „vidět“. Právě k tomu slouží lidar. To je zkratka pro „Light Detection And Ranging“, tedy dálkové měření vzdálenosti pomocí odrazu laserového paprsku od měřeného objektu. Je to jeden ze způsobů, kterým auto poznává svět kolem sebe a může jím projíždět.