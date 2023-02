Samořídící auta můžou mít obří emise CO2 jen kvůli svým počítačům

Čím vyšší je úroveň autonomní jízdy, tím více senzorů vůz má a tím více dat musí zpracovat. Plné autonomní řízení, kdy vůz nepotřebuje volant ani pedály, je tedy samozřejmě nejnáročnější. A protože počítače potřebují energii, která se nevezme jen tak ze vzduchu, znamená to emise CO2.

Miliarda autonomních aut na silnicích tedy znamená 21,6 biliardy rozhodnutí, pokud by každé auto jezdilo v průměru hodinu denně. V případě, že by v každém autě pracoval počítač s příkonem 840 W, to znamená roční emise 140 megatun CO2.