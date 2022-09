Subaru představilo nový Crosstrek, v Evropě nahradí XV

Nejnovější generace Subaru Crosstrek je tu a navzdory jménu je důležitá i pro Evropu - je to totiž globální model. Zatím se představil v japonské specifikaci, ale později přijde i na americký a evropský trh, kde už nedostane jméno XV.

Přístrojový štít však zůstává analogový jen s malým displejem uprostřed, stejně tak ovládání vyhřívání sedaček je hezky starosvětské - nebo zastaralé, podle toho, jak se na to díváte.

Co do pohonných ústrojí se zatím dozvídáme pouze o e-Boxeru. To znamená plochý zážehový čtyřválec o objemu dvou litrů spolu s malým elektromotorem, který vůz dokáže pohánět i sám, ale jen velmi pomalu a na kratičkou vzdálenost. Automobilka zatím nezveřejnila dynamické parametry vozu ani výkon motoru, uvedla ale, že snížila vibrace a hluk pohonného ústrojí.