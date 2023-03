Škoda přebírá vývoj kompaktních spalovacích motorů Volkswagenu

Mladoboleslavské technologické centrum automobilky Škoda Auto převezme od koncernu Volkswagen veškerou práci na vývoji spalovacích turbomotorů TSI řady EA 211. Německá automobilka VW se chce soustředit na vývoj elektromobilů a potřebuje si na to vytvořit prostor.

„Volkswagen přebírá kompetence k vývoji elektromobility, takže předává kompetence vývoje spalovacích motorů do Mladé Boleslavi. Souvisí to i s platformou pro malé vozy se spalovacími motory uloženými napříč, která se tady už vyvíjí, takže se to logicky spojí v jeden celek,“ potvrdil vedoucí podvozku a motorů ve Škodě Auto Martin Hrdlička.