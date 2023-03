Jednání o gigafactory u Plzně pokračují. Nic nesvědčí o zastavení projektu, říká starosta

Jednání o obří továrně na výrobu baterií do elektroaut, kterou Volkswagen zvažoval postavit na záložním armádním letišti v Líních u Plzně, pokračují. V reakci na informace listu Financial Times to uvedlo ministerstvo průmyslu a Právu to potvrdil také důvěryhodný zdroj ze Škody Auto, která spadá pod koncern.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Letiště Líně během Dne otevřených hangárů.