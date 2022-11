Saúdská Arábie bude vyrábět vlastní elektromobily

Korunní princ Saúdské Arábie Muhammad bin Salmán je jedním z nejmocnějších mužů na světě a v posledních letech se výrazně snaží diverzifikovat příjmy své země tak, aby byla méně závislá na vývozu a těžbě ropy. Bin Salmán například investoval do automobilky Lucid, ale nyní pro The Wall Street Journal odhalil i další zajímavou novinku.

Foxconn údajně také plánuje v Saúdské Arábii vybudovat víceúčelové zařízení v hodnotě devíti miliard dolarů, které by mohlo vyrábět mikročipy a komponenty do elektrických vozidel. Součástí komplexu by pak mohla být také dvoulinková slévárna na výrobu vlastních projektů.