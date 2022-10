Toyota údajně přehodnocuje svou elektromobilní strategii

Automobilka Toyota, třebaže k elektromobilní vášni řady států a automobilek skeptická, loni ohlásila plán spolu se svou luxusní odnoží Lexus představit třicítku elektrických aut do konce tohoto desetiletí. Začala modelem bZ4X a pokračovala čínským vozem bZ3.

Platforma e-TNGA, na níž stojí model bZ4X, byla totiž navržená s ohledem na to, aby se auta na ní stojící dala vyrábět na stejných linkách jako konvenční a hybridní vozy. Takovýto plán vznikl na základě přesvědčení, že Toyota bude prodávat zhruba 3,5 milionu elektrických aut ročně, tedy zhruba třetinu své současné produkce. Prodeje elektromobilů ale rostou rychleji, než automobilka očekávala.

Jednou z možností je platformu zásadně upravit, druhou je poslat ji dříve do důchodu a vyvinout novou. Ta by mohla mimo jiné kombinovat systém chlazení či vyhřívání kabiny se systémem teplotního řízení baterie, což by mohlo ušetřit prostor, hmotnost i peníze.