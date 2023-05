Rychlonabíječka i tam, kde není dost proudu. Volkswagen představuje systém Elli Flexpole

Jednou z největších překážek rozmachu infrastruktury rychlého dobíjení elektromobilů je fakt, že ne všude tam, kde by byla rychlá nabíječka potřeba, umožňuje stávající rozvodná síť její instalaci. Většinou se takový problém řeší novým vedením a trafostanicí, ovšem to je drahé a zdlouhavé.

Je de facto tímtéž, co Volkswagen loni zprovoznil ve Cvikově či co stojí už pár měsíců na několika místech v Česku - gigantickou powerbankou. Ta se sama nabíjí pomalu slabou přípojkou do rozvodné sítě, ale když přijede elektromobil lačný po elektřině, dokáže ji vydat vysokým výkonem, a tak vůz rychle nabít.