Nové nabíjecí centrum v Praze využívá recyklované baterie z enyaqů

Kondice baterie, tzv. state-of-health, není co do kapacity v jednotkách procent oproti původní kapacitě, nýbrž většinou ve vyšších desítkách. Pro pohon auta už to nestačí, ale pro provoz energetického úložiště, kde nejsou tak přísné nároky na prostor či výkon jedné baterie, to však bohatě stačí.