Renault Espace je zpět jako sedmimístné SUV

Po designové stránce je nový espace v podstatě nafouknutým australem, který se představil před několika měsíci. Klíčové změny jsou v zadní části vozu, která je pochopitelně mohutnější, aby se do kufru vešly ještě dvě sedačky. Přesto je vůz s délkou 472 cm o 14 cm kratší než předchozí espace, což sice pomůže parkování ve městě, ale už to nebude tak gigantické víceúčelové auto.

Stejně jako zvenčí, i v kabině máme co do činění s palubní deskou z australu. To znamená především velký, na výšku orientovaný centrální displej, v němž pracuje infotainment s kostmi Androidu Automotive internetového giganta Google.