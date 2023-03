Test Renaultu Austral: Krásný a pohodlný crossover, ale s výhradami

Nástupce kadjaru vstupuje do tvrdé konkurence crossoverů segmentu C a opravdu má co nabídnout. Je pohledný, pohodlný a bohatě vybavený a jeho ergonomie se místy skvěle povedla. Přesto tu je pár nedostatků, přes které se těžko přenáším.

Foto: Petr Horník, Právo Renault Austral