Za volantem Renaultu Austral: Míří vysoko, zaujme technikou

SUV segmentu C bývají v posledních letech pro evropské automobilky stěžejním kasa-trhákem. I Renault se těchto dostihů účastní, ovšem takový koleos nebo kadjar se nikdy na přední příčky prodejů neprosadily.

Za zmínku stojí fakt, že i do této relativně kompaktní třídy už se prosadily disky o velikosti 20 palců. Jsou součástí nového stupně výbavy Esprit Alpine, která využívá sportovní automobilky Alpine, aby běžné renaulty okořenila, i když jen vizuálně.

Austral nabídne jen hybridní jednotky, a to ve dvou stupních elektrifikace. Výchozím řešením je takzvaný mildhybrid, který turbodmychadlem přeplňované čtyřválcové třináctistovce pomáhá startér-generátorem s 12V systémem. Může mít 140 či 160 koňských sil s manuální nebo bezestupňovou převodovkou.

Výsledkem je, že auto vždy startuje na elektřinu a také se ji snaží co nejvíce využívat. Dokonce k volbě režimu počítá i s mapovými podklady. Na elektřinu lze při ustáleném tempu jet několik kilometů v dálničním tempu a systém nemusí startovat tříválec ani při běžném zrychlení v provozu.

Jen v některých případech, kdy se rychle mění profil silnice a střídají se zatáčky, by se motor mohl připojovat dříve, systému schází rychlejší odezva. Podle Erica Peccouda, šéfa vývoje pohonu, si to však v Renaultu uvědomují a právě na rychlejší odezvě ještě do sériové výroby chtějí zapracovat.