Příští Maserati Quattroporte má být elektromobilem

Co se jeho specifikací týče, mohlo by se jednat o stejnou jednotku jako v případě již zmiňovaného modelu GranTurismo ve verzi Folgore. Ta má pod kapotou hned trojici elektromotorů s kombinovaným výkonem 751 koňských sil a točivým momentem 1350 Nm. Quattroporte by mohlo údajně produkovat o trochu méně koní, ale naopak poskytnout delší dojezd, vzhledem k baterii s kapacitou 92,5 kWh.