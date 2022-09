Příběh BMW 507 Elvise Presleyho je zajímavý jako zpěvák sám

Pětačtyřicet let už uplynulo od smrti zpěváka Elvise Presleyho, jemuž nikdo neřekne jinak než „král“. Rock'n'rollový umělec měl převelice úspěšnou, ale poměrně krátkou kariéru zakončenou brzkou smrtí. Když ale Elvis ještě žil, měl mimo zpívání ještě jednu vášeň. Nade vše miloval auta.

Během své vojenské služby v Německu v letech 1958 až 1960 například Presley vlastnil poměrně vzácné dvoumístné BMW 507 s výrobním číslem 70079. Auto se po jeho odletu zpět do USA na padesát let ztratilo, aby se poté našlo v naprosto otřesném stavu. Historie auta ale znamenala velký potenciál, a tak došlo ke kompletní renovaci.

Elvis vůz v péřově bílé barvě uviděl poprvé ve Frankfurtu a hned si jej v tamním dealerství koupil. Předtím už ale auto vlastnil německý závodník Hans Stuck, který v něm objel celou Evropu, vyhrál několik soutěží a navštívil třeba i belgického krále Baudouina. Mimo to si auto ještě před Elvisem zahrálo třeba v německém bijáku Hula-Hopp Conny.

Po svém návratu Elvis auto převezl do USA, kde jej v New Yorku prodal a už nikdy znovu neviděl. Za 4500 dolarů ho tamní dealer vozů Chrysler prodal do rukou rozhlasového moderátora Tommyho Charlese.