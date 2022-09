Nový Ford Mustang je tu, osmiválec i manuál zůstávají

V dnešní době si při generační obměně nějakého vozu nemůžeme nikdy být jisti, co ze „starého světa“ v něm zůstane a co bude naopak nahrazeno něčím modernějším - a leckdy kontroverzním.

Začneme-li zvenčí, nový mustang není co do designu příliš velkou revolucí. Výrazně odlišná jsou světla, která mají tři segmenty podobně jako zadní lampy, a přední maska se liší v závislosti na motoru - verze GT má rámečky po stranách navíc.

K mání bude, stejně jako dosud, fastback a kabriolet s plátěnou skládací střechou. Automobilka zmiňuje, že u fastbacku prodloužila střechu, aby se dovnitř snáze nastupovalo v helmě. Vypadá to jako detail podstatný jen pro hrstku majitelů, kteří budou jezdit na okruhy, ale pokud Ford při vývoji myslel na tohle, je dost možné, že pořádně zapracoval také na jízdních vlastnostech novinky.

Firma hned zkraje tiskové zprávy slibuje, že nový mustang bude „nejvíc vzrušující, nejzábavnější na řízení, co kdy byl, díky zcela přepracovanému řidičskému zážitku“. K oběma motorizacím nabízí paket Performance, který přidává rozpěru mezi předními tlumiči a samosvorný diferenciál Torsen.

Zařízení může fungovat, chápeme-li tiskovku správně, jako klasická parkovací brzda, ovšem za jízdy pomáhá „řidičům-začátečníkům se naučit a vylepšit dovednosti jízdy řízeným smykem“ a zároveň „expertům nabízí systém připravený do soutěží“. Jak konkrétně to funguje, zatím automobilka nezveřejnila.

Ten má mít dosud nejvíce výkonu v rámci standardních mustangů GT, což by mohlo znamenat nejméně okolo 470 koní; v šesté generaci končil na 466 koních. Automobilka hovoří o duálním airboxu a dvou škrticích klapkách, což má dohromady zlepšit proudění vzduchu do motoru.

„Věděli jsme, co zákazníci chtějí, a navrhli jsme nejdigitálnější mustang v historii, ale zároveň jsme ponechali důležitou orientaci kokpitu na řidiče,“ nechal se slyšet Ricardo Garcia, manažer designu interiérů u Fordu. Dodal že integrace ovládání rádia a klimatizace do dotykového displeje byla podle výzkumu populárním krokem u mileniálů, generace Z i starších řidičů mustangů.

Kromě toho nechybí ambientní osvětlení s nastavitelnými barvami či uvítací světla, když k vozu přicházíte. A komu by to bylo málo, novinka dostala kromě dálkového startu na přístupovém modulu i možnost odtud tlačítkem túrovat motor. Ovšem jestli se tyto dva prvky dostanou i do Evropy, zatím těžko říct.