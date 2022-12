Neznámé ferrari z garáže brunejského sultána má převodovku od stáje F1

O Ferrari FXX a FXX-K jste jistě slyšeli - jsou to speciály určené jen na závodní tratě a nabízené těm nejvěrnějším zákazníkům. Maranellská automobilka ale vyrábí i unikátní kousky a pro brunejského sultána jich ve své době vyrobila docela hodně. O řadě z nich se ví - ale o modelu s názvem FX, který vznikl v pouhých šesti kusech, moc ne.

Z Bruneje se dostalo do sbírky kalifornského Marconi Auto Musea, ovšem kdo tam nebyl, pořád o něm nemusel mít ani tušení. Až do nynějška - slavný youtuber Tim Burton, známější pod pseudonymem Shmee150, ho popsal ve videu, které stihlo za pár dnů nasbírat téměř 200 tisíc zhlédnutí.

Jeho základem je Ferrari 512M s plochým dvanáctiválcem, který tu samozřejmě zůstal, stejně jako veškerá technika. Karoserie je však úplně odlišná, zakulacená, bez jakýchkoliv vizuálních prvků z 80. let minulého století, z nichž pochází model Testarossa, později modernizovaný na 512 TR a dále na 512M.

Kromě designu zvenčí i zevnitř je na něm unikátní ještě jedna věc - robotizovaná převodovka. Není to ale skříň F1 od Ferrari, nýbrž převodovka vyvinutá týmem formule 1 Williams GP, který ji do vozu i instaloval. Kromě voliče na středovém tunelu tu jsou také pádla pod volantem. Takovýto systém začalo samo Ferrari používat až o několik let později.