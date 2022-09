Nespokojení norští zákazníci Tesly zvolili netradiční způsob protestu

#TESLA HUNGER STRIKE IN TESLA COUNTRY #1 🇳🇴 NORWAY 27. aug 2022 @elonmusk NORWEGIAN TESLA OWNERS ARE SUFFERING pic.twitter.com/2XkiIiG6df

Skupina nespokojených norských zákazníků Tesly, jak stojí na jejich vlastním webu, věří, že „pokud se Elon Musk dozví o našich svízelích, situaci vyřeší“. A aby se o nich dozvěděl způsobem co nejefektivnějším a s co největším dosahem na sociálních sítích, skupina informace o svém cílevědomém hladovění zveřejnila na Twitteru. Musk tohoto kanálu hojně využívá.

Web říká, že v Norsku je víc tesel v přepočtu na počet obyvatel než kdekoliv jinde na světě. Proto se nazývá kanárkem v uhelném dole co do kvality vozidel této značky. „Nyní, když je to za námi, doufám, že Tesla bude naslouchat,“ uvedl po skončení hladovky Erlend Mørch, který ji na Twitteru zveřejnil.