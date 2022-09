Neomezená rychlost v Británii? Nová premiérka není proti

Na světě jsou v současnosti dvě místa, kde neplatí plošný rychlostní limit - Německo a ostrov Man. V Německu to jsou proslulé Autobahny, na nichž můžete na řadě míst jet rychlostí podle vlastní svobodné volby, ostrov Man nemá plošný rychlostní limit mimo obce.

Mezi zářím 2015 a listopadem 2016 byla bez omezení i část australské Stuartovy dálnice v Severních teritoriích. To není dálnice v evropském slova smyslu, nýbrž dvouproudá silnice bez směrového oddělení - něco jako naše státní silnice první třídy.

Těšit se na svobodnou jízdu po britských dálnicích je zatím předčasné, můžeme nanejvýš doufat. Co však je pravděpodobnější změnou, jsou zásadní odlišnosti v tzv. chytrých dálnicích. Tak se v Británii označují dálnice, na nichž je např. proměnlivý rychlostní limit v závislosti na hustotě dopravy, či možnost pomocí světelných tabulí otevřít odstavný pruh pro jízdu, jako by to byl normální pruh.