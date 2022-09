Nových dálnic bude i příští rok jen 25 kilometrů

Jedná se o projekty, které připravila ještě minulá vláda Andreje Babiše (ANO), což vládě při čtvrtečním proslovu před hlasováním o nedůvěře Fialově kabinetu připomněl samotný šéf ANO.

„To mě strašně pobavilo, když pan premiér navštívil ministerstvo dopravy a zjistil, že je ve výstavbě 240 kilometrů. Ano, pane premiére, to je naše dílo,“ prohlásil Babiš. „Vy nikdy neřeknete, co bylo za nás,“ postěžoval si.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) nicméně už v rozhovoru pro Právo po nástupu do funkce loni v prosinci připustil, že projekty dopravního stavitelství jdou nad rámec jednoho i více volebních období.

Obchvat uleví Frýdku-Místku

Loni bylo nových úseků dálnic víc, povedlo se otevřít 47 kilometrů dálnic. Ale ne vždy tomu tak v minulosti bylo, i za ANO.

Jeho ministr dopravy Dan Ťok čelil v roce 2018 silné kritice za to, že se podařilo zprovoznit pouhé čtyři kilometry, ačkoliv mezitím probíhala ještě zmíněná modernizace D1, o níž rozhodla před lety vláda Petra Nečase (ODS).

Nejnověji se minulý pátek motoristům otevřela 6,5 kilometru dlouhá část obchvatu Frýdku-Místku na D48 s připojením na D56.

Podle Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) jde o první letos zprovozněnou dálniční stavbu, i když na její část v jednom směru pustili řidiče již na konci června.

Poslední čtyři kilometry obchvatu, na který místní čekají desítky let, by se měly otevřít v částečném provozu do konce roku. Stavbu zkomplikoval i sesuv půdy a za zdržením stály i stížnosti ekologického sdružení Děti Země, které napadalo vydané stavební povolení.

„Jednoznačně přínosem je odvedení tranzitní dopravy z Frýdku-Místku, v tuto chvíli zejména v severojižním směru, ve směru od západu, od Olomouce, na jih do Beskyd,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Letos také ŘSD plánuje otevřít skoro 15 kilometrů dlouhý úsek D35 z Časů do Ostrova, naváže na loni otevřenou část Opatovice–Časy. Celá D35 ale má být hotová do roku 2028, kdy bude možné dojet z Prahy až do Olomouce severní trasou.

Předseda vlády Fiala předminulý týden po bilančním setkání s ministrem Kupkou prohlásil, že více se postaví příští rok. Slíbil přes 40 kilometrů dálnic. Premiéra ale ještě týž den korigoval Kupka.

„Pro ten příští rok se to zřejmě ještě bude muset snížit,“ prohlásil. Jak Právu upřesnil ředitel ŘSD Mátl, zprovoznění 40 km nových dálnic pro rok 2023 je opravdu optimistický odhad.

„Ten předpokládá urychlení zprovoznění druhé části stavby D48 Bělotín–Rybí, konkrétně část Palačov–Rybí, kde řešíme problematiku potenciálního sesuvu. A dál stavby D55 Babice – Staré Město – Moravský Písek, u kterých je termín zprovoznění plánován na jaro 2024,“ popsal.

Realistický odhad proto směřuje k zhruba 25 km. „Skutečný boom nastane v roce 2024, kdy by mělo být zprovozněno až 100 km nových dálnic,“ řekl už dříve Právu Mátl.

Prodloužení D3 a obchvat Loun

Pro příští rok je v plánu otevřít ještě šestikilometrový obchvat Loun na D7 a cestu na jih urychlí prodloužení D3 Hodějovice–Třebonín, kde půjde o 12,6 kilometru. Řidiči musí počítat s tím, že nové úseky se obvykle otevírají až na konci roku, často v prosinci.

Kupka po uvedení do funkce loni v prosinci slíbil, že jeho cílem je během čtyřletého volebního období otevřít 200 kilometrů nových dálnic.

Zda se mu cíl podaří splnit, by měl do velké míry naznačit rok 2024, kdy by mělo být mimo jiné dokončeno 32 kilometrů nové D4, které staví konsorcium Via Salis a zhotovitelem je DIVIA stavební ze skupiny Eurovia.