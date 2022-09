Trnitá cesta Trussové: od vysmívané až na úplný vrchol

Aby vedle labouristů Tonyho Blaira (69) nevyhlíželi konzervativci jako parta seniorů na odpočinku, sháněl horečně v roce 2005 David Cameron (55), jejich tehdejší šéf, mladé kandidáty na poslanecká křesla do Dolní sněmovny. Bral především ženy, nejlépe ze severu Anglie. Liz Trussová se dostala na seznam hodně vysoko, takže jí přidělil v osobě Marka Fielda (57) zkušeného mentora.

Střih. Rok 2014, konference konzervativců. O slovo se hlásí Trussová, která se v roce 2012 dostala do vládní funkce. Nyní je z ní ministryně životního prostředí a venkova, tehdy v pozici otloukánka. „Ještě dnes si z ní ve Westminsteru rádi a často utahují. Těch jedenáct a půl minuty se zapsalo na věčnost,“ podotkl list The Guardian.

Jak to, že dokázala přežít? Nic je nerozhází. Nikoli náhodou se stylizuje do role Margaret Thatcherové. „V kampani do maličkostí svůj vzor kopírovala – nosila dokonce stejnou blůzu jako ikona konzervativců v TV debatách v sedmdesátých letech,“ všiml si týdeník Focus.