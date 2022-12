Nejrychlejší vánoční stromek roku zvládl přes 300 km/h

Co dělat, pokud jste zapomněli pořídit vánoční stromek a děti už hoří nedočkavostí? Když vám zbývá pár posledních minut na to, dopravit ho domů, než přijde Ježíšek? Máte-li v garáži Ford Shelby Mustang GT500 upravený od texaského tunera Hennessey, ještě to možná stihnete.